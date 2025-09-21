Haberler

Azerbaycan Grand Prix'sini Max Verstappen Kazandı

Azerbaycan Grand Prix'sini Max Verstappen Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinde Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Yarışı 51 turda tamamlayan Verstappen, üst üste ikinci galibiyetini elde etti. George Russell ikinci, Carlos Sainz ise üçüncü sırada yer aldı. McLaren pilotu Oscar Piastri, sıralama turunda yaşadığı kaza sonucu yarışa veda etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 33 dakika 26 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, üst üste ikinci, sezonun ise dördüncü galibiyetini elde etti.

Mercedes pilotu George Russell, Verstappen'in 14.609 saniye gerisinde ikinci, Williams sürücüsü Carlos Sainz ise liderin 19.199 saniye farkla arkasında üçüncü oldu.

Dün sıralama turunda kaza yapan şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri, 5. virajda yaşadığı kaza sonucu ilk turda yarışa veda etti.

Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si 5 Ekim Pazar günü koşulacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299

3. Max Verstappen (Hollanda): 255

4. George Russell (Büyük Britanya): 212

5. Charles Leclerc (Monako): 165

Takımlar

1. McLaren: 623

2. Mercedes: 290

3. Ferrari: 286

4. Red Bull Racing: 272

5. Williams: 101

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı

İsrail'i çıldırtacak karar! 3 ülke Filistin'i tanıdı
Oy kullanma işlemi tamamlandı! İlk sonuçları aktarıyoruz

Oy kullanma sona erdi! İlk sonuçlar geliyor!
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'de genel başkan belli oldu! Seçimde 835 oyun tamamını aldı
Roma derbisinde kazanan belli oldu

Dünyanın izlediği derbiyi kazanan takım belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'in tarzı gündem oldu: Seçime değil de podyuma çıkacak

Volkan Demirel'in tarzı gündem oldu: Seçime değil de podyuma...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.