U23 Avrupa Şampiyonası'nda Azat Sarıyar'dan bronz madalya

Milli güreşçi Azat Sarıyar, Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda bronz madalya kazanmayı başardı. Azat, çeyrek finalde Moldovalı rakibini yenerek yarı finale yükseldikten sonra, bronz madalya maçında Polonyalı rakibini mağlup etti.

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcu Azat Sarıyar, İsveçli William Magnus Ekerot'u 6-0, Ukraynalı Imed Khudzhadze'i 5-1 ve çeyrek finalde Moldovalı Pavel Denisenco'yu 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Danimarkalı William Morten Reenberg'e 5-2 mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya maçında repesajdan gelen Polonyalı Aslanbek Salimov'u 4-1 yendi ve U23 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
