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AZ Alkmaar Teknik Direktöründen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirine düşürecek sözler

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AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Fenerbahçe'den daha fazla risk aldığını ve daha ateşli bir oyun oynadığını belirtti. Martens, iki Türk takımını kıyasladığı açıklamasında, Galatasaray'ın stoperlerinin hızlı ve güçlü olduğunu, gol atmaya daha yakın olduklarını ifade etti.

Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında AZ Alkmaar, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan teknik adam, "Planımız iyi işliyordu. Güzel baskı yapıyorduk. Onlara fazla nefes aldırmamaya çalıştık. Ruben van Bommel'in oynadığı taraflarda hassaslardı. 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Organizasyonda 7 puan aldık. Çok memnunum. Daha da güçlendiğimizi fark ediyorum" dedi.

"GALATASARAY DAHA ATEŞLİ"

Galatasaray'ın oyununu Fenerbahçe ile kıyaslayan antrenör, "Galatasaray Fenerbahçe'den daha fazla risk alıyor. 3 kişi arkada kalıyorlar. Galatasaray'ın stoperleri hızlı ve güçlü. Gol atmaya da daha yakınlar. Bizim oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli diyebilirim. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE FARK ATTIK"

Galatasaray'ın fiziksel olarak yüksek seviyede olduğunu ifade eden Martens, "Biz daha az deneyimli olabiliriz ama genç oyuncularımız çok istekli. Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı. Fenerbahçe'ye bu sayede fark attık. Galatasaray ise fiziksel olarak daha yüksek seviyede. Galatasaray, daha fazla koşan bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tempoyu yüksek seviyede tutabiliyorlar. Rakiplerimize zorluk çıkartabildik. Fenerbahçe'ye karşı 3, Galatasaray'a karşı da 1 puan çıkardık" diyerek sözlerini noktaldı.

AZ Alkmaar Teknik Direktöründen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirine düşürecek sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Biz Galatasaray'ız çoluk çocuk takımıyla berabare kaldık diye sevinecek halimiz yok..

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Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Kendileri hariç herkes bütün dünya zaten Galatasaray in daha büyük olduğunu biliyor.. Geçen sene içerde dışarda 3 yerler yapı var,bu sene yine kendi evlerinde 3 yerler saçma sapan bı penalti ile gol atarlar ama yine yapı derler..Bunların kafa yapısına ulaşabilmek imkansız..Dedikleri etlere de inanıyorlar.. senelerce 4. yıldız için kendilerini yirttilar alamayınca 5. yıldızı uydurup formalarına bastılar.. kendileri çalıp kendileri oynuyor zavallılar..

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Bir maçla karar verilemez yavrum şansa bir kere yendin diye babalanma yerler seni çıtır çıtır yerler

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Haber Yorumlarıisa ercan:

LA BU ADAM KİMKİ BİZİM ÜLKEMİZİN TAKIMLARININ BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VERECEK iki takımda utanmalı bu takıma puan verdikleri için o ayrı mevzu.

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

dediği gibi galatasaray daha da ateşli oynuyor.

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