AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens'ten Fenerbahçe Açıklamaları

UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek AZ Alkmaar'da teknik direktör Maarten Martens, sarı-lacivertli rakibin canını nasıl acıtacaklarını bildiklerini söyledi.

AZ Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Martens, üst üste iki maçta önce Fenerbahçe ardından da Galatasaray ile karşılaşacaklarının altını çizdi.

İki büyük kulüple oynayacaklarını vurgulayan Martens, "Şu anda Fenerbahçe'ye odaklandık, analizimizi yaptık. Diğer rakibe sonradan bakacağız. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de izledik. Rakibin çok kaliteli oyuncuları var ama biz de çok istekliyiz. Onların canını nerede acıtacağımızı iyi biliyoruz, bu konuda hazırlıklıyız. Taşlar yerine oturmak zorunda. Bazen kendimizi güvende hissetmemiz gerekir, düzeltmemiz gereken konular var. Ekip olarak motivasyonumuz yüksek ve yüksek olmak zorunda." ifadelerini kullandı.

"Yarın kendimizi göstermek için yeni bir şans olacak"

Takımın son dönemde aldığı sonuçların iç açıcı olmadığını ancak olumlu şeyleri de söylemek zorunda olduğunu vurgulayan Martens, şunları söyledi:

"Sadece skora bakamayız. Oyuncularım kötü sonuç aldıkları zaman tekrar ayağa kalkabiliyorlar. İyi yönlerini söylemek zorunda değilsiniz, kötü yönleri de söylemek zorundasınız. İyi giden, geliştirilen şeylere de bakılması taraftarıyım. Gelecek dönemde sakatlıklar yaşayacağımızı biliyoruz, farklı oyunculara da şans tanıyacağım. Birçok eksik oyuncu var. Bu da başka genç oyunculara fırsat tanıyor."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun farklı bir karakter olduğunu dile getiren Martens, Portekizli çalıştırıcının saygı duyulması gereken bir isim olduğunu vurguladı.

Hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildikleri kadar gitmek olduğunu da belirten Martens, takımdaki geleceğiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Tabii ki durumumuz ortada. Kupa maçları başlayacak, ligde de yoğunuz. Odaklı olduğumuzu söyleyebiliriz. Kötü bir dönemden geçiyoruz. Yarın kendimizi göstermek için yeni bir şans olacak. Tabii ki sonuçlara bakılırsa, yoğun bir dönemdeyiz. Daha fazla puan almayı ümit etmiştik."

Peer Koopmeiners: "Fenerbahçe çok kaliteli bir kadroya sahip"

Teknik direktör Maarten Martens ile birlikte basın toplantısına katılan futbolcu Peer Koopmeiners, büyük bir rakibe karşı oynamanın önemli olduğunu dile getirdi.

Maçı heyecanla beklediklerini vurgulayan Koopmeiners, "Bizim için kolay bir dönem değil belki ama maç maç bakmaya çalışıyoruz. Sorumluluklarımı biliyorum ve bu doğrultuda oynayacağım. Uzun süredir bu kulüpteyim. Bütün oyuncularımız bu şekilde düşünüyor." diye konuştu.

Kendisi için motivasyonun çok önemli olduğunu da dile getiren Koopmeiners, "Motivasyon anlamında Feyenoord maçı güzel bir örnekti, Fenerbahçe de güzel bir örnek olacaktır. Genç bir takımız ve geliştirmemiz gereken konular var. Her gün çalışıyoruz. Hocamız sakin görünebilir öyle birisi ama bizim odaklı kalmamız için çalışıyor. Analiz anlamında da gerçekçi bir insan." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile arka arkaya oynamaları hakkında da konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Her maçı bir şans olarak görüyoruz ve her birini farklı değerlendirmek zorundayız. Fenerbahçe çok kaliteli bir kadroya sahip. Hatta bazılarının Hollanda'da çok deneyimi var. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.