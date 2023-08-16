Ayyıldızspor Başkanı Ayşegül Günay'dan Centilmenlik Çağrısı

- Kadın başkandan centilmenlik çağrısı

DENİZLİ - Denizli Amatör Futbol Liglerinde mücadele eden Ayyıldızspor'un çiçeği burnunda Kulüp Başkanı Ayşegül Günay, yeni sezonda bütün takımlara centilmenlik çağrısında bulundu.

Yeni sezon açılış törenine katılan Oto20 Ayyıldızspor Kulüp Başkanı Ayşegül Günay, teknik heyet ile görüş alışverişinde bulunarak özellikle alt yapıda bulunan futbolcularla yakından ilgilendi. Başkan seçilmesi ile ilgili olarak konuşan başkan Günay, spora ve futbola uzak bir insan olmadığını belirterek, "Beni yakinen tanıyanlar bu gün bu platformda bu görevde olmama pek şaşırmadılar. Futbolu çocukluğumdan beri severek takip ediyor ve izliyorum. İyi bir izleyiciyim. Çok oynama fırsatım olmadı ama evimizde futbol eksik olmaz. Spor ile ilgilenen ve seven bir aileye sahibim. Futbola ve camiaya uzak değilim. Özellikle çocuklara olan sevgileri oldu. Çünkü çocukların, gençlerin hayatına dokunma şuuru ile hareket eden ve bu şuurla basamak olma amacıyla hareket eden bir bakış açısı var burada. Bu nedenle bende bu çatı altında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Bomba gibi geliyoruz"

Yeni sezon ile ilgili beklenti ve hedeflerini açıklayan başkan Ayşegül Günay, "Yeni sezonda yeni yüzlerle yeni yönetimle bomba gibi bir takım sahada olacak. Çünkü bizim hedeflerimiz büyük. Başarıya bakış açımız çok farklı. Skorboard da ne olursa olsun dostluğun kardeşliğin ve gençlerin kazandığı Türk futbolunun kazandığı müsabakalar görmek ve bu müsabakaları yapmak için sahalarda olacağız. O yüzden bu şuurla hareket ettiğimiz sürece de eminim ki başarı da kaçınılmaz olacaktır. Geçen yıl yaşadığımız başarıları katlayarak devam edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.