Ayvalıkgücü ve Aliağa FK Şampiyonluk İçin Savaşıyor

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Ege temsilcileri 62 puanlı lider Ayvalıkgücü Belediyespor ve 61 puanlı zirve takipçisi Aliağa FK yarın şampiyonluk umuduyla normal sezonun son maçlarına çıkacak. Ayvalıkgücü evinde Play-Off hattındaki Pazarspor'la karşılaşırken, Aliağa Futbol ise bir iddiası bulunmayan 1923 Mustafakemalpaşa'nın konuğu olacak.

İki maç da saat 15.00'te başlayacak. Ayvalık evinde seyircisi önünde galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek. Aliağa ise şampiyonluk için kendi maçını kazanıp Ayvalıkgücü'nün takılmasını bekleyecek. İki takımın normal sezonu 62 puanda tamamlaması halinde ikili averajı iyi olan Aliağa Futbol şampiyon olacak. Aliağa ekibi 1 puan alırsa şampiyon olamasa bile 2'nci sıradaki yerini garantileyip Play-Off'a avantajlı gidecek.

EFELER 09 SFK LİGE TUTUNMA MAÇINDA

Grupta son 2 deplasman maçından 1'er puan çıkararak düşme hattının 2 puan ve 1 basamak üstünde yer alan 28 puanlı Efeler 09 SFK yarın son sınavında direkt rakiplerinden 26 puanı bulunan düşme hattındaki 1922 Konyaspor'u ağırlayacak. Aydın temsilcisi galip gelmesi halinde lige tutunacak. Efeler 09 SFK'nın kazanamaması durumunda 26 puanlı Bayburt İl Özel İdarespor ve 28 puanlı Karabük İdmanyurdu'nun alacağı sonuçlar düşme potasına son şeklini verecek.