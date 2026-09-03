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Ayvalıkgücü, Sarp Yavrucu'yu renklerine bağladı

Ayvalıkgücü, Sarp Yavrucu'yu renklerine bağladı
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3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Kasımpaşa'dan sol kanat Sarp Yavrucu (21) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Kasımpaşa'dan sol kanat Sarp Yavrucu (21) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon kiralık olarak 3'üncü Lig'de Artvin Hopaspor forması giyen Sarp, 20 maçta 1 gol kaydetti. Kırmızı-beyazlılar transferle ilgili, "Hucüm hattımıza gençlik, dinamizm ve hız katıyoruz. Kanat forvet pozisyonunda görev yapan 2005 doğumlu Sarp Yavrucu, renklerimize bağlandı. Genç yeteneğimize formamız altında başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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