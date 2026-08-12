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Ayvalıkgücü'nden Taha Berk Aksu Transferi

Ayvalıkgücü'nden Taha Berk Aksu Transferi
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3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Çankaya SK'den gurbetçi sağ kanat Taha Berk Aksu (24) ile anlaştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Çankaya SK'den gurbetçi sağ kanat Taha Berk Aksu (24) ile anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Taha Berk Aksu. Kulübümüz, sağ kanat mevkisinde oynayan Taha Berk Aksu ile anlaşmıştır. Oyuncumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi. Almanya doğumlu futbolcu, geçen sezon 15 maçta 2 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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