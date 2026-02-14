Haberler

Ayvalıkgücü, Eskişehirspor'a konuk
Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek üst üste 9'uncu galibiyetini alan 3'üncü sıradaki 43 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor yarın bir basamak üstünde yer alan 45 puanlı Eskişehirspor'a konuk olacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek üst üste 9'uncu galibiyetini alan 3'üncü sıradaki 43 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor yarın bir basamak üstünde yer alan 45 puanlı Eskişehirspor'a konuk olacak. Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Ayvalık ekibi ilk yarıda evinde 2-0 yendiği Eskişehir temsilcisinin 6 haftalık galibiyet serisine son vermeyi ve 2'nci sıraya yükselmeyi hedefliyor. Grupta aynı saatte Tire 2021 FK-Nazilli Spor, 15.00'te ise Bornova 1877-Uşakspor müsabakaları oynanacak.

