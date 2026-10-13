Ayvalıkgücü, Denizli İdmanyurdu'nu 90'da Atakan Akbulut'un golüyle 1-0 yendi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son olarak deplasmanda Denizli İdmanyurdu'nu 90'ıncı dakikada Atakan Akbulut'un golüyle 1-0 mağlup etmeyi başaran Ayvalıkgücü 6 hafta sonucunda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 13 puana ulaştı. Lider Gemlik Sümerbey'in 3 puan gerisinde Play-Off hattında yer alan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ'ın ekibi bu hafta önemli rakiplerinden Karşıyaka'yı konuk edecek. Ayvalıkgücü bu karşılaşmanın ardından ise şu an lider durumda olan Gemlik'le deplasmanda oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı