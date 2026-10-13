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Ayvalıkgücü, Denizli İdmanyurdu'nu 90'da Atakan Akbulut'un golüyle 1-0 yendi

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Ayvalıkgücü, Denizli İdmanyurdu'nu 90'da Atakan Akbulut'un golüyle 1-0 yendi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Denizli İdmanyurdu'nu 90'ıncı dakikada Atakan Akbulut'un golüyle 1-0 mağlup etti. 6 haftada 13 puana ulaşan ekip, bu hafta Karşıyaka'yı konuk edecek, ardından lider Gemlik Sümerbey'le deplasmanda karşılaşacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son olarak deplasmanda Denizli İdmanyurdu'nu 90'ıncı dakikada Atakan Akbulut'un golüyle 1-0 mağlup etmeyi başaran Ayvalıkgücü 6 hafta sonucunda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 13 puana ulaştı. Lider Gemlik Sümerbey'in 3 puan gerisinde Play-Off hattında yer alan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ'ın ekibi bu hafta önemli rakiplerinden Karşıyaka'yı konuk edecek. Ayvalıkgücü bu karşılaşmanın ardından ise şu an lider durumda olan Gemlik'le deplasmanda oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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