Ayvalıkgücü Belediyespor'un Genç Golcüsü Ali Habeşoğlu Ümit Milli Takım'a Seçildi

Ayvalıkgücü Belediyespor'un Genç Golcüsü Ali Habeşoğlu Ümit Milli Takım'a Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig'de geçen sezon şampiyonluğu kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç golcüsü Ali Habeşoğlu, performansıyla Ümit Milli Takım'a davet edildi. 21 golle dikkat çeken Ali, U20 Milli Takım'da da görev almıştı.

AYVALIK,

3'üncü Lig'de geçen sezon önce şampiyonluğu son hafta lider durumdayken elinden kaçıran, ardından Play-Off finalini de kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferin gözdesi olan genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nun Ümit Milli Takım'a seçilmesiyle gurur duydu. Sezon içinde U20 Milli Takım'a seçilip 2 maçta görev yapan 1.90 boyundaki golcü, performansıyla Ümit Milli Takım kadrosunda kendisine yer buldu. Ay-yıldızlıların 5 Haziran Perşembe günü Karadağ, 8 Haziran Pazar günü ise Arnavutluk ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edilen Ali, 3'üncü Lig'den Ümit Milli Takım'a giden tek futbolcu oldu.

Ali Habeşoğlu'nun kadrosunda yer aldığı ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı. Hatayspor'da profesyonel olarak 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalık'a transfer olan Ali Habeşoğlu geçen sezon 3'üncü Lig'de 21 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Takımının Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off grup finali maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu'nun Galatasaray'la 4 yıllığına anlaştığı iddia edilmiş ancak birçok kulüpten kendilerine teklif geldiğini açıklayan Ayvalıkgücü yönetimi bu iddiayı yalanlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Panik atak geçiren 1 çocuk hayatını kaybetti

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi

İlçedeki istila her geçen gün büyüyor! Görüntüler az önce geldi
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı

A Milli Takım'da yeni evlenen yıldıza geçiş töreni yapıldı
Bakan Şimşek son enflasyon rakamlarını yorumladı

Bakan Şimşek son rakamları yorumladı! Son 3 yılın dip noktası
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.