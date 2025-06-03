Ayvalıkgücü Belediyespor'un Genç Golcüsü Ali Habeşoğlu Ümit Milli Takım'a Seçildi
3'üncü Lig'de geçen sezon şampiyonluğu kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç golcüsü Ali Habeşoğlu, performansıyla Ümit Milli Takım'a davet edildi. 21 golle dikkat çeken Ali, U20 Milli Takım'da da görev almıştı.
AYVALIK,
3'üncü Lig'de geçen sezon önce şampiyonluğu son hafta lider durumdayken elinden kaçıran, ardından Play-Off finalini de kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferin gözdesi olan genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nun Ümit Milli Takım'a seçilmesiyle gurur duydu. Sezon içinde U20 Milli Takım'a seçilip 2 maçta görev yapan 1.90 boyundaki golcü, performansıyla Ümit Milli Takım kadrosunda kendisine yer buldu. Ay-yıldızlıların 5 Haziran Perşembe günü Karadağ, 8 Haziran Pazar günü ise Arnavutluk ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edilen Ali, 3'üncü Lig'den Ümit Milli Takım'a giden tek futbolcu oldu.
Ali Habeşoğlu'nun kadrosunda yer aldığı ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı. Hatayspor'da profesyonel olarak 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalık'a transfer olan Ali Habeşoğlu geçen sezon 3'üncü Lig'de 21 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Takımının Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off grup finali maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu'nun Galatasaray'la 4 yıllığına anlaştığı iddia edilmiş ancak birçok kulüpten kendilerine teklif geldiğini açıklayan Ayvalıkgücü yönetimi bu iddiayı yalanlamıştı.