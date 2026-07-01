Haberler

Ayvalıkgücü'nde iç transfer

Ayvalıkgücü'nde iç transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde orta saha oyuncusu Ufuk Özcan ile yeniden sözleşme imzaladı. Geçen sezon 28 maçta 3 gol 5 asist yapan tecrübeli futbolcu, kırmızı-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor yeni yönetimini belirledikten sonra iç transferde orta saha oyuncusu Ufuk Özcan (30) ile yeniden anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon da formamızı terleten Ufuk Özcan ile yeniden anlaşarak yuvada kalmasını sağladık. Evine hoş geldin Ufuk Özcan. Bu sezon da aynı inanç, aynı mücadeleyle birlikteyiz" ifadelerine yer verildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon 28 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar

Ölümü şüpheliydi! Ejegül'ün son görüntüleri kan dondurdu
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek

Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı