Ayvalıkgücü Belediyespor, sol bek İlker Cihan'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, transfer döneminde Belediye Derincespor'dan sol bek İlker Cihan ile anlaşma sağladı. İlker Cihan, kariyerinde birçok farklı takımda forma giymiştir.

TFF 3'üncü Lig'de transfer dönemini hareketli geçiren Ayvalıkgücü Belediyespor, Belediye Derincespor'dan 34 yaşındaki sol bek İlker Cihan ile sözleşme imzaladı. İlker, 2008 yılında İstanbulspor'da başladığı uzun soluklu kariyerinde Büyükçekmece, Bayrampaşa, Nazilli Belediyespor, İnegölspor, Eyüpspor, Sultanbeyli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor formalarını da giydi.