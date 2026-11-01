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Ayvalıkgücü Belediyespor sahasında Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup etti

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup etti. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçta ev sahibinin golleri 28'inci dakikada Ufuk Özcan ve 75'inci dakikada Burak Gürler'den gelirken, Bucaspor'un 90'ıncı dakikadaki golü puan için yetmedi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Ayvalıkgücü Belediyespor evinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bucaspor 1928'i mağlup etti: 2-1. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçta ev sahibinin gollerini 28'inci dakikada Ufuk Özcan ve 75'inci dakikada Burak Gürler attı. Buca'ya 90'ıncı dakikada Umut Hepdemirgil'in golü puan için yetmedi. Bu skorla üst üste iki beraberliğin ardından evinde kazanan Ayvalıkgücü puanını 18 yaptı. Bucaspor ise 6 puanla düşme potasında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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