Ayvalıkgücü Belediyespor Play-Off'a Kötü Başladı

Ayvalıkgücü Belediyespor Play-Off'a Kötü Başladı
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3. Lig 3. Grup’ta lider girip şampiyonluğu kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off'taki ilk maçında Küçükçekmece Sinopspor'a 1-0 mağlup oldu. Rövanşta tur için 2 farklı galibiyet arayacaklar.

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen evinde Pazarspor ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluğu Aliağa Futbol'a kaptıran Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off'a da grup ikincisi avantajına karşın kötü başlangıç yaptı. Grupta ikinci olarak Play-Off'ta direkt grup finaline kalıp ilk iki turu maç yapmadan geçen Ayvalıkgücü, eşleştiği rakibi Küçükçekmece Sinopspor'a deplasmandaki ilk maçı 78'inci dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 kaybetti.

Rakibini 19 Mayıs Pazartesi günü Ayvalık'ta oynanacak rövanşta son hafta Pazarspor maçında yaşanan olaylar yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun ağırlayacak kırmızı-beyazlı ekip tur için 2 farklı kazanmaya çalışacak. Rövanşı 2 veya daha farklı galibiyetle kazanırsa finale çıkacak Ayvalık, tek farkla kazanırsa ise maçı uzatmaya taşıyacak. Ayvalıkgücü her türlü mağlubiyet ve beraberlik halinde ise havlu atacak. İki takım arasındaki ilk maçta futbolcular santranın ardından 1 dakika heraketsiz kalarak Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda 3'üncü Lig için aldığı kontenjan kararını protesto etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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