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Ayvalıkgücü Belediyespor Liderlik Koltuğunu Devraldı

Ayvalıkgücü Belediyespor Liderlik Koltuğunu Devraldı
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor'u 2-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, art arda kazandığı maçlarla liderlik koltuğunu ele geçirdi. Bu sezon direkt şampiyonluk hedefleyen ekipte, Ali Habeşoğlu gol krallığında ilk sırada.

AYVALIK,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün deplasmanda Osmaniyespor FK'yı 2-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu Küçükçekmece Sinopspor'dan devralmanın sevincini yaşadı. Grupta 2'nci hafta sonunda 1 puanla 14'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, daha sonra oynadığı 4 maçı kazanarak zirveye yerleşti. Bu periyotta Alanya 1221, Çorlu Spor 1947 (D), 52 Orduspor FK ve son olarak Osmaniyespor'u (D) dize getiren kırmızı-beyazlılar, 13 puana ulaşıp iddiasını ortaya koydu. Ayvalık ekibinde 5 gole ulaşan Ali Habeşoğlu gol krallığı yarışında ilk sırayı aldı. Son 2 sezonda Play-off oynayan Ayvalıkgücü Belediysepor bu sezon direkt şampiyonluk hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor Yerel Haberler Futbol Finans Spor

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