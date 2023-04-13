Ayvalıkgücü Belediyespor, lideri mağlup ederek Play-Off hattını sağlamlaştırdı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasreti sonrası önce Yeşilyurt DÇ Ofspor'u, ardından lider Alagöz Holding Iğdır FK'yı mağlup ederek 2'de 2 yapan Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off hattındaki konumunu sağlamlaştırırken, şampiyonluk yarışını da karıştırdı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasreti sonrası önce Yeşilyurt DÇ Ofspor'u, ardından lider Alagöz Holding Iğdır FK'yı mağlup ederek 2'de 2 yapan Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off hattındaki konumunu sağlamlaştırırken, şampiyonluk yarışını da karıştırdı. Kazanmaya hasret kaldığı dönemde Play-Off barajındaki yerini riske atan Ayvalık, son 2 maçta topladığı puanlarla 7'nci sıradaki Gümüşhane Sportif'e 6 puan fark attı. Normal sezonun bitimine 6 maçın kaldığı grupta ligden çekilen Kahramanmaraşspor'la oynaması gereken karşılaşmadan da hükmen 3 puan alacak Ayvalık, 2'nci Lig hedefi için adını Play-Off'a yazdırmaya çok yaklaştı.