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Ayvalıkgücü Belediyespor, Hamit Kurt'la Sözleşme Yeniledi

Ayvalıkgücü Belediyespor, Hamit Kurt'la Sözleşme Yeniledi
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3'üncü Lig 2'nci Grup takımı Ayvalıkgücü Belediyespor, 4 sezondur formasını giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamit Kurt ile 5. sezon için sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, takımda 4 sezondur forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamit Kurt'la sözleşme yeniledi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, "4 sezondur bu formayı gururla taşıyan, mücadelesi ve karakteriyle takımımızın vazgeçilmezlerinden olan orta saha oyuncumuz Hamit Kurt, 5'inci sezonda da bizimle! Aynı azim, aynı inanç, aynı hedef... Birlikte daha nice başarılara" açıklamasını yaptı. Hamit Kurt, geçen sezon 34 maçta 3 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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