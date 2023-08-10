Ayvalıkgücü Belediyespor, genç futbolcuları kadrosuna kattı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, geçen sezon Play-Off oynamayı başaran mütevazı kadrosuna 3 genç futbolcuyu dahil etti. Takım, Yusuf Kuşat, Ali Habeşoğlu ve Zafer Aras ile sözleşme imzaladı.