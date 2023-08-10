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Ayvalıkgücü Belediyespor, genç futbolcuları kadrosuna kattı

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, geçen sezon Play-Off oynamayı başaran mütevazı kadrosuna 3 genç futbolcuyu dahil etti. Takım, Yusuf Kuşat, Ali Habeşoğlu ve Zafer Aras ile sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon mütevazı kadrosuyla Play-Off oynamayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor, 3 genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekip, Bornova Yeşilovaspor'dan 19 yaşındaki ön libero Yusuf Kuşat, Somaspor'dan aynı yaştaki forvet Ali Habeşoğlu ve İzmir Güzeltepespor'dan 20 yaşındaki Zafer Aras'la sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Spor Haberler

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