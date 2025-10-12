Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor'u 2-0 Geçti
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Maça hızlı başlayan Ayvalıkgücü 7'nci dakikada Ahmet Akyüz'ün golüyle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla galip girdi. Ayvalıkgücü Belediyespor 90'ıncı dakikada Hüseyin Erkan'ın golüyle 2-0'ı buldu. Bu galibiyetle Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 8'e çıkardı. Eskişehirspor ise 10 puanda kalıp Play-Off hattının gerisinde yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor