Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor'u 2-0 Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Eskişehirspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 8'e yükseltti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7. dakikada Ahmet Akyüz'ün golüyle öne geçti. 90. dakikada Hüseyin Erkan'ın golüyle skor 2-0 oldu. Eskişehirspor ise 10 puanda kalarak Play-Off hattının gerisinde yer aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Maça hızlı başlayan Ayvalıkgücü 7'nci dakikada Ahmet Akyüz'ün golüyle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla galip girdi. Ayvalıkgücü Belediyespor 90'ıncı dakikada Hüseyin Erkan'ın golüyle 2-0'ı buldu. Bu galibiyetle Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 8'e çıkardı. Eskişehirspor ise 10 puanda kalıp Play-Off hattının gerisinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.