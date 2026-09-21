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Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehir Anadoluspor'a 3-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'a 3-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı. 44'üncü dakikada kırmızı kartla 10 kişi kalan Ayvalık ekibi, bu hafta evinde 5 puanlı Bigaspor'la karşılaşacak.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'a 3-0 yenilerek fren yaptı.

Rakibin 13'üncü dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, 44'üncü dakikada Bekir Mustafa Meral'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İkinci yarıda skora denge getirmek için mücadele eden Ayvalık ekibi, 90 ve 90+5'inci dakikada yediği gollerle sahadan eli boş ayrıldı. İlk yenilgisini alan Ayvalıkgücü Belediyespor bu hafta evinde 5 puanlı Bigaspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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