Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Tarihi Galibiyet

3. Lig 4. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, Söke 1970 SK'yı 4-0 mağlup ederek art arda üçüncü galibiyetini aldı. Stoper Ahmet Batuhan Akyüz, defanstaki görevine rağmen hat-trick yaparak dikkat çekti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor art arda üçüncü galibiyetini grubun sürpriz takımı Söke 1970 SK'yı evinde 4-0 yenerek alıp çıkışını sürdürdü. Cezasının sona ermesinde bu sezon ilk kez Hüsnü Uğural Stadı'nda taraftarıyla buluşan Ayvalık'ta stoper Ahmet Batuhan Akyüz defansta görev almasına rağmen hat-trick yaparak tarihi bir performans sergiledi. Son 3 sezonda Play-Off'ta 2'nci Lig'in kapısından dönen, bu sezon ilk 5 haftada bocaladıktan sonra kendine gelen Ayvalıkgücü 14 puana ulaşarak Play-Off yarışına ortak oldu. Geçen hafta Uşakspor'u evinde 4-1 yenerek liderlikten indiren Söke 1970 ise ilk yenilgisiyle tanıştı. Bu sezon daha önce 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alan 15 puanla Play-Off potasındaki Söke ekibi namağlup ünvanını Ayvalık'ta bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
