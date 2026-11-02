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Ayvalıkgücü Belediyespor, Bucaspor 1928'i 2-1 yenip 4'üncü sıraya yükseldi

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Ayvalıkgücü Belediyespor, Bucaspor 1928'i 2-1 yenip 4'üncü sıraya yükseldi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Bucaspor 1928'i 2-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor, rakibini düşme hattına gönderdi. Kırmızı-beyazlılar 18 puana ulaşıp 7'nci sıradan 4'üncülüğe yükseldi ve bu hafta deplasmanda son sıradaki Alanya 1221 ile karşılaşacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek rakibini düşme hattına gönderen Ayvalıkgücü Belediyespor, puan tablosunda 3 basamak birden tırmandı. Üst üste 2 beraberlik aldıktan sonra 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, 18 puana ulaşıp 7'nci sıradan 4'üncülüğe yükseldi. Oynadığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Ayvalık temsilcisi, lider Gemlik Sümerbey'le arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Ayvalıkgücü Belediyespor bu hafta son sıradaki Alanya 1221 ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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