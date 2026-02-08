Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor, Denizli İdmanyurdu'nu mağlup etti

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta başarılı bir performans sergileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Denizli İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Ayvalıkgücü puanını 43'e çıkararak üçüncü sıraya yükseldi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftaların formda takımı Ayvalıkgücü Belediyespor üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Play-Off yarışındaki Denizli İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek aldı. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşmada 5'inci dakikada Ufuk ve 51'inci dakikada Emirhan attı. Konuk Denizli ekibinin tek golü 20'nci dakikada Murat Torun'dan geldi. Bu skorla puanını 43 yapan Ayvalıkgücü grupta üçüncü sıraya tırmandı. Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Denizli İdmanyurdu ise 33 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
