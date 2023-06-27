Ayvalıkgücü Belediyespor 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, Beylikdüzüspor'dan Muhammet Taşdemir'i transfer etti ve defans oyuncusu Samet Önger'le sözleşme yeniledi.
Ege ekibi dış transferde Beylikdüzüspor'dan 25 yaşındaki Muhammet Taşdemir'i kadrosuna dahil etti. İç transferde de görüşmelerini sürdüren Ayvalıkgücü, defans oyuncusu Samet Önger'le mukavele yeniledi. Tecrübeli oyuncu, Ayvalıkgücü'nde 5'inci sezonunu geçirecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor