Ayvalıkgücü Belediyespor 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, Beylikdüzüspor'dan Muhammet Taşdemir'i transfer etti ve defans oyuncusu Samet Önger'le sözleşme yeniledi.