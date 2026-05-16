Ayvalıkgücü 2'nci Lig için finalde

3. Lig'de üst üste dördüncü kez Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın 52 Orduspor FK ile İstanbul'da 2. Lig'e yükselmek için karşılaşacak. Maç Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

3'üncü Lig'de üst üste dördüncü kez Play-Off oynayıp geçen sezonun ardından bu yıl da adını finale yazdırmayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor yarın 52 Orduspor FK'yla İstanbul'da 2'nci Lig'e yükselmek için rakip olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki final maçı saat 17.00'de başlayacak. Finali normal sürede veya beraberlik halinde uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda kazanan taraf adını 2'nci Lig'e yazdıracak. Finalde Ayvalık taraftarlarına ayrılan tribünlerin biletleri kale arkası 250, doğu tribün 500 TL'den satılıyor.

Takımı yıllardır aralıksız çalıştıran teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde daha önce Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan Ayvalık, 3'üncü Lig'de 4 yıldır Play-Off'a adını yazdırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp geçen sezon Antalya'da oynanan Play-Off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Bu sezon ligde 4'üncü Grup'u dördüncü sırada bitiren Ayvalık önceki turlarda güçlü rakipleri Karşıyaka ve Eskişehirspor'u gol yemeden elemeyi başardı. 52 Orduspor ise 3'üncü Grup'u ikinci sırada bitirdikten sonra Play-Off'ta Fatsa Belediyespor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor'u eledi.

