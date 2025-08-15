Ayvalık, Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu'na Üçüncü Kez Ev Sahipliği Yapacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

Balıkesir Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek organizasyon 13 Eylül'de başlayacak.

Organizasyonda 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre parkurları yer alacağı bildirildi.

Etkinlik direktörü Onur Şentürk, yaptığı açıklamada, Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'nu üçüncü kez düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ayvalık'ın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu anlatan Şentürk, "Son yıllarda Ayvalık aynı zamanda spor turizmi destinasyonu olarak da öne çıkmaya başladı. Böyle önemli bir organizasyonu Ayvalık'a kazandırdığımız için çok mutluyuz." dedi.