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Plaj voleybolunda "VW Beach Pro Tour Futures" heyecanı, Balıkesir'de yaşanacak

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VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 25-29 Haziran tarihleri arasında Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenecek. Erkeklerde 35, kadınlarda 24 takımın mücadele edeceği turnuvada milli takımlar madalya ve dünya sıralaması puanı için sahaya çıkacak.

Plaj voleybolunda "VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı" 25 Haziran'da başlayacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajı'nda kurulacak özel sahalarda gerçekleştirilecek ve 29 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda, erkeklerde 35, kadınlarda ise 24 takım mücadele edecek.

Farklı ülkelerden sporcuları bir araya getirecek turnuvada, Türk milli takımları da madalya ve dünya sıralaması puanı için sahaya çıkacak.

Organizasyonun geçen yıl düzenlenen etabında, erkekler kategorisinde milli sporcular Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru altın madalyanın sahibi olmuştu.

Eleme ve ana tablo maçlarıyla devam edecek turnuvada şampiyonlar, hafta sonu oynanacak final müsabakalarının ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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