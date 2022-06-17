Ayvalık'ta 2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık'ta 2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Ayvalık'ta 2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 32 ülkeden 128 sporcunun katıldığı 2022 Voleybol Dünyası Plaj Şampiyonası başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 32 ülkeden 128 sporcunun katıldığı 2022 Voleybol Dünyası Plaj Şampiyonası başladı.

Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu öncülüğünde, Türkiye Voleybol Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve bölgedeki turistik otellerin katkılarıyla organize edilen plaj voleybolu şampiyonasında 28 kadın, 28 erkek voleybol takımları mücadele ediyor.

Yaklaşık 40 derece sıcaklıkta süren karşılaşmalar, Sarımsaklı Plajlarında ikişer kişilik takımlar halinde iki ayrı sahada nefes kesen mücadelelerle sürecek.

Final mücadelelerinin 19 Haziran günü düzenlenecek ödül töreni ile gerçekleşeceği şampiyona ile ilgili açıklamalarda bulunan, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci muhabirimize yaptığı açıklamada Avrupa'nın dört bir yanından gelen ünlü plaj voleybolcularından oluşan ekiplerin mücadelelerin başladığını duyurdu.

Voleybol severlerin şampiyonaya gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Değirmenci, uluslararası bir organizasyonla Ayvalık'ın sesini plaj voleybolu ile duyurulmasının da kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sarımsaklı Balıkesir voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title