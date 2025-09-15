Ayvalık'ta 1. Rahvan At Yarışları Büyük İlgi Gördü

Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Ayvalık Rahvan At Yarışları'na ilgi yoğun oldu.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki plajlarıyla dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde düzenlenen yarışları; Ayvalık Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Derneği öncülüğünde; gerçekleştirildi.

Mehter Takımı eşliğinde, atlı savaş gösterilerinin de yapıldığı organizasyonda yarışmalar; Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Taze Beşli, 4 Yaş, 3 Yaş, 2 Yaş, İthal A, İthal B, Kadınlar, Arap Atları ve Yerli Dörtnal kategorilerinde gerçekleştirildi.

Ayvalık'ta ilk kez düzenlenen yarışlara 156 Rahvan atının katıldığı ve bunun Türkiye rekoru olduğu ifade edildi. Ayvalık Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Derneği Başkanı Saki Dizlek de Ayvalık'ta ilk kez düzenlenen yarışların gelenekselleşeceğinin müjdesini verdi. - BALIKESİR