Aytaç Kara, 1. Lig ekibine 2 yıllığına imza attı

Aytaç Kara, 1. Lig ekibine 2 yıllığına imza attı
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1. Lig ekibi Amedspor, son olarak Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile 2 yıllığına prensipte anlaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

2 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, Süper Lig tecrübesine sahip başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2025–2026 ve 2026–2027 sezonlarını kapsayan prensip anlaşmasına varmıştır." ifadesine yer verildi.

Aytaç Kara, 1. Lig ekibine 2 yıllığına imza attı

RESMİ İMZAYI İSTANBUL'DA ATACAK

Açıklamada, Aytaç Kara'nın resmi sözleşmeyi 4 Haziran Cuma günü İstanbul'da imzalayacağı ve ardından Erzurum kampına katılacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Kasımpaşa formasıyla 29 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Aytaç Kara, 1. Lig ekibine 2 yıllığına imza attı

Amedspor'dan sürpriz! Süper Lig'in yıldızına imza attırdılar
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Amed Spor yok, Diyarbakir Spor var

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