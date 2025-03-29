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Aysel Önder, Avrupa ve Dünya Salon Rekoru Kırarak Altın Madalya Kazandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede rekor kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında 400 metrede Avrupa ve Dünya Salon Rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder'i yayımladığı mesajla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede pistte çıkan milli sporcumuz Aysel Önder'in 56,17'lik derecesiyle Avrupa ve Dünya Salon Rekoru kırarak altın madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Aysel Önder'i canıgönülden tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Aysel Önder'in başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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