Ayşe Melek Okuyucu Atlı Okçuluk Milli Takımı'na Girdi

Nimet-Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan Ayşe Melek, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, kendini çok sevdiği atlı sporlara adadı. 10 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Okuyucu, kurduğu Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nde yüzlerce sporcu yetiştirdi, kadın ve erkeklere at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğretti. Dörtnala giden atın üzerinden attığı okları 12'den vuran Okuyucu, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek, konu ile ilgili yüksek lisans da yaptı. Bir dönem Atatürk Üniversitesi Atlı Okçuluk Kulübü'nde antrenörlük yapan Okuyucu, Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kurdu ve yetiştirdiği birçok öğrencisine de yüzlerce kupa ve madalya kazandırdı. Okuyucu, son olarak Atlı Okçuluk Milli Takımı'na girmeyi başardı.

'BU SENE 7 BİRİNCİLİK ŞAMPİYONLUĞUM VAR'

Ayşe Melek Okuyucu, "Sınıf öğretmeniyim, milli judocuyum ve inşallah ilerleyen aylarda da Milli Atlı Okçu olarak spor yaşantıma devam edeceğim. Çalışıyoruz; başarı, bize Rabbimizden bir lütuf. Son başarım, 2023'ün Eylül ayında Kayseri'de yapılan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda 4'lü eleme yarışmalarından geçerek, 1'inci olarak şampiyonluk elde ettim. Bu sene 7 birincilik ve kadınlar kategorisinde şampiyonluğum var. Toplam şampiyonluk sayısını inanın bilmiyorum. Judoda ay yıldızlı bayrağımızı, sevdamızı omuzlarımızda layıkıyla taşıdık. Aynı hazzı, aynı yükü atlı okçulukta da dünya kürsülerinde tatmak istiyorum. Atlı okçulukta da diğer branşlarda olduğu gibi Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, çeşitli grand prix ve uluslararası müsabakalar yapılmakta. Türk milli takımı olarak inşallah gidip, bayrağımızı temsil edeceğiz" diye konuştu.