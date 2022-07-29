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Ayrılmakta ısrar eden Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri dönüyor

Premier Lig devi Manchester United'dan, Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğinden dolayı ısrarla ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun İtalya'ya geri döneceği öne sürüldü. Portekizli yıldız Napoli'ye önerildi.

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Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan dünyaca ünlü süper yıldız Cristiano Ronaldo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

NAPOLI'YE ÖNERİLDİ

AS'ta yer alan habere göre, 37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Napoli'ye önerildi. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Napoli'de dahil birçok kulübe önermeye devam ediyor.

MAAŞI BÜYÜK PROBLEM

Cristiano Ronaldo'nun transferinin önündeki en büyük engel yıllık maaş talebinin çok yüksel olması. Önerilen kulüplerden biri olan Napoli'de bu maaşı karşılamaya sıcak bakmıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.

Ayrılmakta ısrar eden Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri dönüyor

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Manchester United Napoli Spor Haberler

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