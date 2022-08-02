Ayrılma isteği gündeme bomba gibi düşen Emirhan'ın, Beşiktaş'tan aldığı maaş ortaya çıktı - Haberler

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Ayrılma isteği gündeme bomba gibi düşen Emirhan'ın, Beşiktaş'tan aldığı maaş ortaya çıktı

Beşiktaş forması giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın, İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giymesi bekleniyor. Oyuncunun düşük maaşla oynadığı öne sürülürken bu iddiayı yalanlar nitelikte bir bilgi sunuldu. Emirhan'ın, Beşiktaş ile yıllık 4.5 milyon TL'ye anlaştığı aktarıldı.

 - Güncelleme:

Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesine koyduğu 4.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi gereğince takımdan ayrılması an meselesi olan 18 yaşındaki genç yetenek Emirhan İlkhan'ın siyah beyazlı ekipten ne kadar kazandığı belli oldu.

4.5 MİLYON TL KAZANIYOR

Kartal Yiğit'in haberine göre, Genç oyuncunun iddia edildiği gibi düşük rakamlara değil, yıllık 4.5 milyon TL'ye imza attığı ortaya çıktı. İlkhan'ın ücreti ayrıca her sene 500 bin ve 1 milyon TL arasında artıyor.

TORINO'YA GİDİYOR

Bu hafta içi Torino'ya transfer olması beklenen Emirhan İlkhan'ın İtalyan ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık net 600 bin euro kazanacağı öne sürülmüştü.

Ayrılma isteği gündeme bomba gibi düşen Emirhan'ın, Beşiktaş'tan aldığı maaş ortaya çıktı

Haberler.com - Spor

Beşiktaş Torino Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Burak Ergül:

4.5 milyon tl 200bin euro demek çocuk 750 bin euroya gidiyor işte . Gereksiz adamlar bile 1.5 milyon euro alıyor ver sende 600 bin kalsın

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ÖZGÜR KARDEŞ:

Yıllık 4.5 milyon mu. Hahaha. Bedava. Emirhan kardeş boşuna ter döküyor ben o paraya sahaya çıkmam. Hele şu ekonomik koşullarda mümkün değil. 4.5M para değil artık.

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