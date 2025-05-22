Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, takımdan ayrılacağı kesinleşen Modric için bir paylaşımda bulundu. Arda Güler yaptığı paylaşımda ''Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler abi.'' ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, takımdan ayrılacağı açıklanan Luka Modric için bir paylaşımda bulundu. Duygusal bir veda açıklaması yapan Arda Güler, Modric'e katkıları için teşekkür etti.

İşte Arda Güler'in Modric paylaşımı;

''Luka abi, bu formayla yaptığın her şey, futbolu seven herkesin hayallerini süsleyen bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin.

Seninle birlikte oynamak ve senden öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayat hakkında tavsiyelerinizi almak, tutkunuza, hırsınıza ve karakterinize tanık olmak gerçekten inanılmazdı.

Sana ve güzel ailene bundan sonraki hayatında bol şans diliyorum. Seni seviyorum ve sahada seninle olmayı özleyeceğim.

Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler abi.''

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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