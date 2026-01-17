Haberler

Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor

Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun yeni bir teklif hazırlığına başladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımın 20 milyon euro bonservis talep ettiği ve oyuncunun Güney Amerika'ya dönüş fikrine sıcak baktığı belirtildi. Torreira'nın menajerinin, Brezilya'dan bir kulübün oyuncuya Galatasaray'daki maaşına denk bir teklif sunmak için çaba gösterdiği söylendi.

  • Atletico Mineiro, Galatasaray'ın oyuncusu Lucas Torreira için ikinci resmi teklifi sunmaya hazırlanıyor.
  • Galatasaray, Torreira için 20 milyon euro bonservis talep ediyor.
  • Lucas Torreira, Güney Amerika'ya dönüş seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Brezilya'dan gelen transfer iddiasına göre Atletico Mineiro, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar bonservis beklentisini yüksek tutarken, oyuncunun da Güney Amerika'ya dönüş fikrine mesafeli durmadığı belirtiliyor.

ATLETICO MINEIRO'DAN TORREIRA İÇİN YENİ HAMLE

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun ikinci resmi teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Son saatlerde görüşmelerin hareketlendiği ve taraflar arasındaki temasların sıklaştığı iddia edildi.

TORREIRA'NIN KARARI MERAK KONUSU

Haberde, Torreira'nın kariyerine ailesine ve ülkesine daha yakın bir coğrafyada devam etme fikrine sıcak baktığı, Güney Amerika'ya dönüş seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Torreira için 20 milyon euro bonservis talep ettiği ileri sürüldü. Daha önce yapılan girişimlerde teklif seviyelerinin düşük kaldığı ve sarı-kırmızılıların bu rakamları yeterli bulmadığı da aktarıldı.

MENAJERİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Torreira'nın menajerinin, Brezilya'dan bir kulübün oyuncuya Galatasaray'daki maaşına denk bir teklif sunmak için ciddi çaba gösterdiğini söylediği, futbolcunun da "evine daha yakın olma" isteğinin süreçte etkili olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki orta saha bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı; 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

Buz tutan göletten tek tek cansız bedenleri çıkarıldı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı

İngiltere'nin yayınladığı 16 ülke arasında Türkiye de var
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi

19'u çocuk! Komşuda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı