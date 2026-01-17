Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun yeni bir teklif hazırlığına başladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımın 20 milyon euro bonservis talep ettiği ve oyuncunun Güney Amerika'ya dönüş fikrine sıcak baktığı belirtildi. Torreira'nın menajerinin, Brezilya'dan bir kulübün oyuncuya Galatasaray'daki maaşına denk bir teklif sunmak için çaba gösterdiği söylendi.
- Atletico Mineiro, Galatasaray'ın oyuncusu Lucas Torreira için ikinci resmi teklifi sunmaya hazırlanıyor.
- Galatasaray, Torreira için 20 milyon euro bonservis talep ediyor.
- Lucas Torreira, Güney Amerika'ya dönüş seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.
Brezilya'dan gelen transfer iddiasına göre Atletico Mineiro, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar bonservis beklentisini yüksek tutarken, oyuncunun da Güney Amerika'ya dönüş fikrine mesafeli durmadığı belirtiliyor.
ATLETICO MINEIRO'DAN TORREIRA İÇİN YENİ HAMLE
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun ikinci resmi teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Son saatlerde görüşmelerin hareketlendiği ve taraflar arasındaki temasların sıklaştığı iddia edildi.
TORREIRA'NIN KARARI MERAK KONUSU
Haberde, Torreira'nın kariyerine ailesine ve ülkesine daha yakın bir coğrafyada devam etme fikrine sıcak baktığı, Güney Amerika'ya dönüş seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
Galatasaray'ın Torreira için 20 milyon euro bonservis talep ettiği ileri sürüldü. Daha önce yapılan girişimlerde teklif seviyelerinin düşük kaldığı ve sarı-kırmızılıların bu rakamları yeterli bulmadığı da aktarıldı.
MENAJERİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Torreira'nın menajerinin, Brezilya'dan bir kulübün oyuncuya Galatasaray'daki maaşına denk bir teklif sunmak için ciddi çaba gösterdiğini söylediği, futbolcunun da "evine daha yakın olma" isteğinin süreçte etkili olduğu belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
29 yaşındaki orta saha bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı; 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.