Ayos Konyaspor, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Ayos Konyaspor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 83-73 mağlup etti.
SALON: Selçuklu BelediyeHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, İsmail BinbirAYOS KONYASPOR BASKETBOL: Sinan Sağlam 11, Rasheed Wesley Daranıjo Sulaımon 18, Alex Danıel Perez 7, Hasan Efe Uzun, Krıstıjan Nıkolov, Mert Gizir, Erkin Şenel 7, Ramazan Tekin, Roko Badzım 23, Jordan Danıel Morgan 8, Gavın Marcel Valentın Schıllıng 9, Cevher Özer, DARÜŞŞAFAKA LASSA: Abodunrın Gabrıel Olasenı 16, Eray Büyükcangaz, Anthony Markel Starks 6, Ercan Osmani 6, Can Korkmaz 18, Wayne Douglas Mc Cullough 4, Canberk Kuş, Matthew Marren Mooney 5, Doğuş Özdemiroğlu 11, Hakan Sayılı, Aaron Rıchard Whıte 7, Kılıçarslan Şenkahya,1'İNCİ PERİYOT: 27-15İLK YARI: 52-393'ÜNCÜ PERİYOT: 64-56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Ayos Konyaspor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 83-73 mağlup etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor