Ayla Köse, Orhan Alkan Komple Atlet Ligi'nde Üçüncü Oldu

Ayla Köse, Orhan Alkan Komple Atlet Ligi'nde Üçüncü Oldu
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Bilecikli genç atlet Ayla Köse, İzmir'de düzenlenen Orhan Alkan Komple Atlet Ligi Finali'nin ikinci ayağında genel klasmanda üçüncü sırayı elde etti. Kendisi ve antrenörü Ramazan Demir'i ziyaret ederek başarılarını kutladı.

İzmir'de gerçekleştirilen Orhan Alkan Komple Atlet Ligi Finali'nin ikinci ayağı yarışlarında Bilecikli Ayla Köse, ligi genel klasmanda üçüncü sırada tamamladı.

Genç sporcu Ayla Köse ve antrenörü Muhammet Köse, elde ettikleri derecenin ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Demir, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Atletizm branşında elde edilen bu derece, il spor camiası tarafından takdirle karşılandı. Sporcunun disiplinli çalışması ve antrenörünün rehberliğiyle gelen bu başarı, geleceğe yönelik umut verdi.

Ayla Köse, yaptığı açıklamada hedeflerinin daha büyük başarılar olduğunu ifade ederken, antrenörü Muhammet Köse de sporcusunun azmiyle daha da iyi dereceler alabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Final yarışlarının İzmir'de tamamlanmasının ardından, lig sıralamaları netleşti ve Ayla Köse üçüncülük derecesiyle sezonu kapattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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