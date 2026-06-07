Aykut Kocaman: Bu ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim / Metin eklendi

ESKİ Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Son 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimse ile temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim. Bundan son derece şikayetçiyim. Ne yapıma uygun, ne düşünce yapıma uygun. Bu anlamda iki başkanın da dünkü açıklamaları son derece önemliydi. Umarım sonunda yarışarak hizmet yarışına dönmesini istediğim bir seçim haline gelir" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arasında devam ediyor. Oy kullanmak için alana gelen Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Herkesin aynı renkler için mücadele ettiğine değinen Aykut Kocaman, "İlk olarak bu seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umarım güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Esas olan, üst kimlik Fenerbahçe. Son zamanlarda çok ciddi kutuplaşma oldu. Ancak şurası bittiği andan itibaren herkes aynı renkler için mücadele etmeye devam ediyor. Bunu unutmazsak en doğru seçim davranışı bu olur" diye konuştu.

'BU VERİMSİZLİK ORTAMINI ORTADAN KALDIRMAK LAZIM'

İki başkan adayının da Fenerbahçe için doğru şeyler yapmak için çaba göstereceğine inandığını dile getiren Kocaman, "Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler kulüplerde en önemli organlardır. Biz genelde başarı ve başarısızlıkları oyuncular ile teknik direktörler üzerinden yapıyoruz. Yönetimlerin aldığı kararlar, teknik adamlar ve oyuncuların önlerini açıyor, verimliliklerini artırıyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan bahsediliyor. Her sene yeni oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece o yeni oyuncular yaklaşık 3-4 ay sonra 'çöp' haline geliyor. Bu verimsizlik ortamını ortadan kaldırmak lazım. Futbolu yönetenlerin verimliliği artıramama problemi oldu. Umarım bu seçim verimliliği artırmak için Fenerbahçe'de elverişli bir seçim olur. İki başkan adayının da Fenerbahçe için doğru şeyler yapmak için çaba göstereceğine inanıyorum. Bu seçimlerin birbirinden ayrıştırmaya doğru değil, birbiriyle rekabet içinde yarışarak birbirine doğru yakınlaştırmaya aracı olması kendi mesleğimdeki en büyük dileklerimden bir tanesi. Şundan da yakınmak zorundayım; ben de son 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimse ile temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim. Bundan son derece şikayetçiyim. Ne yapıma uygun, ne düşünce yapıma uygun. Bu anlamda iki başkanın da dünkü açıklamaları son derece önemliydi. Umarım sonunda yarışarak hizmet yarışına dönmesini istediğim bir seçim haline gelir" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı