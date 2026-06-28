Haberler

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Spa 24 Saat Yarışı'nda 4. oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayhancan Güven'in de pilotları arasında olduğu Schumacher CLRT takımı, Belçika'daki Spa 24 Saat Yarışı'nda 4'üncülük elde etti.

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumacher CLRT takımı, 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda 4'üncülüğü elde etti.

Belçika'nın Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen zorlu mücadele sona erdi.

Ayhancan'ın yanı sıra Avustralyalı Matt Campbell ve Fransız Frederic Makowiecki'nin pilot koltuğunda oturduğu takım, 16. cepten başladıkları yarışta damalı bayrağı 4. sırada gördü.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara için geri sayım

Beşiktaş'ta transfer bitmek üzere!
Türkiye'de forma giyen Ryan Mendes'e tecavüz suçlaması

Türkiye'de forma giyen yıldız futbolcuya tecavüz suçlaması
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden

Gözlerinin yaşına bakmadı! Real Madrid'de tam 7 ayrılık birden
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı

Osimhen'i çılgına çeviren olay! Aracından inip herkesi azarladı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı