Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Spa 24 Saat Yarışı'nda 4. oldu
Ayhancan Güven'in de pilotları arasında olduğu Schumacher CLRT takımı, Belçika'daki Spa 24 Saat Yarışı'nda 4'üncülük elde etti.
Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumacher CLRT takımı, 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda 4'üncülüğü elde etti.
Belçika'nın Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen zorlu mücadele sona erdi.
Ayhancan'ın yanı sıra Avustralyalı Matt Campbell ve Fransız Frederic Makowiecki'nin pilot koltuğunda oturduğu takım, 16. cepten başladıkları yarışta damalı bayrağı 4. sırada gördü.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer