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Ayhancan Güven, Nürburgring NLS3 Yarışını Dominasyonla Kazandı

Ayhancan Güven, Nürburgring NLS3 Yarışını Dominasyonla Kazandı
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Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'da düzenlenen Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) yarışında pole pozisyonundan başlayarak baştan sona üstün bir performans sergileyerek yarışı kazandı.

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'da düzenlenen Nürburgring 24 Saat Yarışı öncesindeki son Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) yarışı olan NLS3 yarışını baştan sona domine ederek kazanmayı başardı.

Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletine bağlı Nürburg kasabasında bulunan motor sporları pistinde, Nürburgring Langstrecken-Serie'de Porsche 911 GT3 R'de takım arkadaşı Thomas Preining ile gaza basan Türk sporcu Ayhancan Güven, sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etti.

Nürburgring 24 Saat Yarışı öncesindeki son NLS yarışı olan NLS 3'te Türkiye'yi temsil eden Ayhancan Güven, pole pozisyonundan başladığı yarışı, baştan sona domine ederek kazanma başarısı gösterdi.

Almanya'da 4 Saatlik yarışta takım arkadaşı Thomas Preining ile harika bir performans çıkaran Ayhancan, mücadeleyi en yakın takipçisinin 10 saniye önünde tamamladı.

Ayhancan Güven için sıradaki yarış, 23-25 Mayıs tarihlerinde DTM Lausitzring mücadelesi olacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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