Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, NLS 3'te ikinci oldu

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin üçüncü ayağı NLS 3'te yarışı ikinci tamamladı.

Yaklaşık 25 kilometrelik Nürburgring Nordschleife pistinde gerçekleşen dört saatlik mücadelede Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Manthey takımı adına 911 numaralı Porsche 911 GT3 R ile piste çıktı.

Yarışa 16. sırada başlayan Güven, mücadeleyi podyumun ikinci basamağında tamamladı.

DTM'de kazandığı şampiyonlukla Türk motor sporları tarihinde önemli bir başarıya imza atan Güven, NLS 3'teki bu performansıyla uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor.