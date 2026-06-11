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Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda piste çıkacak

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Türk sürücü Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Manthey takımıyla LMGT3 kategorisinde yarışacak. Ayrıca Salih Yoluç da TF Türkiye takımıyla aynı sınıfta direksiyon başına geçecek.

Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik de la Sarthe Pisti'nde düzenlenecek zorlu yarış, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.

LMGT3 kategorisinde yarışacak 28 yaşındaki Ayhancan, Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile beraber Manthey takımının 91 numaralı otomobilini kullanacak.

Bir diğer Türk sürücü Salih Yoluç ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçecek. Salih'in takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey olacak.

Ayhancan ve takım arkadaşları, 18 puanla pilotlar klasmanının 7. sırasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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