Ayhancan Güven'in takımı, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na veda etti

Güncelleme:
Ayhancan Güven'in Manthey takımı, Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda takım arkadaşı Kevin Estre'nin kaza yapması sonucu yarışa 4. saatte veda etti.

Ayhancan Güven'in takımı Manthey için Nürburgring 24 Saat Yarışı erken bitti.

Almanya'nın Nürburg kasabasındaki zorlu yarışa Ayhancan Güven, Manthey takımıyla GT3-Pro sınıfında katıldı.

Ayhancan'ın takım arkadaşı Fransız Kevin Estre, yarışın 4. saatinde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Bunun sonucunda Ayhancan, Estre ve Avusturyalı pilot Thomas Preining'in kullandığı Manthey takımının 911 numaralı aracı, Formula 1'de 4 kez şampiyon olan Max Verstappen'in de katıldığı Nürburgring Pisti'ndeki yarışa veda etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
