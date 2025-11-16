Haberler

Ayhancan Güven, FIA GT Dünya Kupası'nda Yarışı Tamamlayamadı

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Çin'deki FIA GT Dünya Kupası'nda yarışa 6. sıradan başladı ancak takım arkadaşı ile yaşadığı kaza sonucu yarış dışı kaldı. Yarışı İtalyan pilot Antonio Fuoco kazandı.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Çin'de düzenlenen FIA GT Dünya Kupası'nda yarışı tamamlayamadı.

2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası (DTM) şampiyonu Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Macau Pisti'nde 11 numaralı Schumacher CLRT aracıyla piste çıktı.

Yarışa 6. sıradan başlayan milli sporcu, ilk turda takım arkadaşı Laurin Heinrich'in müdahalesiyle bariyerlere çarpıp yarış dışı kaldı. Ayhancan, kazadan önce 3. sıraya kadar yükselmişti.

Yarışı İtalyan pilot Antonio Fuoco kazanırken İsveçli Raffaele Marciello ikinci, Alman Laurin Heinrich ise üçüncü oldu.

