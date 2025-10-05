Ayhancan Güven, DTM Şampiyonu Olmayı Başardı

Haberler

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nın final haftasında ikinci yarışı kazanarak DTM tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk pilot oldu. Hockenheimring pistinde gerçekleştirilen yarışta Red Bull sporcusu olarak müthiş bir başarı elde etti.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'nın Hockenheimring pistinde gerçekleştirilen DTM'nin 8. ve son ayağındaki ikinci yarışı ilk sırada tamamlarken, Alman pilotlar Marco Wittmann ikinci, Maro Engel ise üçüncü oldu.

Bu sonuçla genel klasman birinciliğine ulaşan Ayhancan Güven, organizasyon tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk pilot olarak tarihe geçti. Genel klasmanda Avusturyalı Lucas Auer ikinci, Alman Maro Engel üçüncü sırada yer aldı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) sürücü sınıflandırmasında "altın" kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan 27 yaşındaki sporcu, aynı zamanda Porsche Fabrika pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyor.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
