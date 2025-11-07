Ayhan Yıldırım IBSA Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Dünya Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu (Executive Committee) üyeliğine seçildi.

IBSA, Yönetim Kurulu'na seçilen Yıldırım hakkında şu resmi açıklamayı yaptı:

"Sayın Ayhan Yıldırım, Türkiye'de gösterdiği olağanüstü liderlikle öne çıkmıştır. Türkiye, büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak ve 2025 yılında Antalya'da düzenlenecek olan IBSA Olağanüstü Genel Kurulu da dahil olmak üzere IBSA girişimlerini aktif şekilde destekleyerek federasyonumuzun kilit bir ortağı olmuştur."

AYHAN YILDIRIM: ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Başkan Ayhan Yıldırım ise IBSA'nın yaptığı görevlendirmeden dolayı onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Başkanlığımın 2'inci döneminde ortaya koyduğumuz çalışmaların sonucu olarak bu göreve seçilmek, hem ülkemiz hem de görme engelliler sporu adına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu süreçte destek ve güvenlerini esirgemeyen IBSA Başkanı Sayın Ilgar Rahimov'a, Türk sporuna vizyoner liderliğiyle yön veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve her zaman yanımızda olan Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, spora değerli katkıları ve sürekli desteği için Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a ve Türk Paralimpik hareketinin gelişimi adına gösterdikleri güçlü iş birliği için Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanımız Sayın Murat Aksu'ya teşekkür ediyorum. Arkamızda milletimizin gücünü hissederek, Türkiye'nin spor alanındaki uluslararası temsilini daha da ileriye taşımak, görme engelli sporcularımıza yeni ufuklar açmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.