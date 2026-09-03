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Aydıntepe'de Zafer Bayramı Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Yakutiye Gençlik

Aydıntepe'de Zafer Bayramı Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Yakutiye Gençlik
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Aydıntepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasının finalinde Yakutiye Gençlik, Kaymakamlık takımını mağlup ederek şampiyon oldu. Kupa, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım tarafından takdim edilirken, sporculara madalyaları verildi.

Aydıntepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Yakutiye Gençlik şampiyon oldu.

Aydıntepe kapalı spor salonunda oynanan final karşılaşmasında Yakutiye Gençlik ile Kaymakamlık takımı karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Yakutiye Gençlik, kupaya uzandı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende şampiyon takıma kupası Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım tarafından verilirken, turnuvada mücadele eden sporculara da madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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