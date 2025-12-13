Haberler

Aydınspor, son maçına çıkmaya hazırlanıyor

Sıkıntılar yaşayan Aydınspor, ligde kalan maçlara çıkmama kararı alarak, yarın evinde Güzeltepe FSK ile son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncular, kulübün maddi zorluklar yaşadığını ifade etti.

Son günlerde yaşadığı sıkıntılar ile gündeme gelen ve ligin kalan maçlarına çıkmama kararı alan Aydınspor, yarın evinde İzmir temsilcisi Güzeltepe FSK ile son maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta heyecan devam ederken, Aydınspor 12. hafta mücadelesinde evinde son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, 14 Aralık 2025 Pazar günü İzmir temsilcisi Güzeltepe FSK ile karşı karşıya gelecek. Germencik İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak. Aydınspor, son maçında sahadan galibiyetle ayrılmak isterken, müsabakayı Mustafa Aldırmaz yönetecek.

Öte yandan Aydınspor futbolcularının geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı açıklama, mücadeleye ayrı bir önem kazandırdı. Siyah-beyazlı futbolcular, kulübün uzun süredir sahipsiz bırakıldığını ve ciddi maddi imkansızlıklarla mücadele ettiklerini belirterek, Pazar günü oynanacak Güzeltepe maçının ardından ligde kalan maçlara çıkmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Bu gelişme doğrultusunda Aydınspor, yarın son maçına çıkmaya hazırlanırken, Germencik ilçesinde oynanacak olan müsabakaya taraftarların da ilgi göstermesi bekleniyor. - AYDIN




